Gladbach hofft auf ähnliche Zahlen Im Bochum-Trikot übertraf Stöger sogar Weltklasse-Spieler

Mönchengladbach · Kevin Stöger freut sich auf das frühe Wiedersehen mit dem VfL Bochum, kündigt aber schon mal an, dass er mit Borussia „leider drei Punkte mitnehmen muss“. Der Nationalspieler in spe wird am Samstag ein wichtiger Faktor werden – sein herausragender Output hielt Bochum überhaupt nur in der Liga.

28.08.2024 , 14:58 Uhr

Dieser Kevin Stöger wird dem VfL Bochum sehr fehlen. Am Samstag kehrt er mit Borussia Mönchengladbach zurück ins Ruhrstadion. Foto: dpa/Marius Becker

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia