Gladbach-Profi feiert Debüt Einen „Freigeist“ wie Stöger gibt es in Österreich selten

Nun hat Kevin Stöger weder besondere Umstände noch 39 Jahre benötigt, um erstmals für sein Land aufzulaufen. Doch ein Debüt mit 31 ist ebenfalls speziell: Am Freitagabend beim 1:1 in der Nations League in Slowenien war es so weit – in der 82. Minute kam Stöger für Romano Schmid von Werder Bremen ins Spiel. Auch Gladbachs neuer Strippenzieher in der Offensive konnte nicht mehr helfen, den Siegtreffer zu erzielen. „Ich bin glücklich einerseits, aber andererseits ist es ein wenig traurig, dass wir nur Unentschieden gespielt haben“, sagte Stöger.