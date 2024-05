„So einfach dürfen wir es uns nicht machen“ Gladbachs Virkus will über Inhalte diskutieren – nicht über den Trainer

Unabhängig vom Trainer steht Borussia das nächste große Umbruchkapitel bevor. Doch Virkus‘ Gestaltungsspielraum ist limitiert, weil der Klub in den vergangenen Jahren nicht die nötigen Transfererlöse erzielt, mehrere Topspieler ablösefrei verloren und in der Corona-Pandemie finanziell arg gelitten hat. „Du musst schauen, was nah dran kommt an deine Spielidee. Wenn der Kader steht, kannst du schauen, was möglich ist, nicht andersherum. Auf dem Reißbrett ist es immer einfach gesagt, was man spielen will. Aber dafür braucht es die nötigen personellen Maßnahmen“, sagte Virkus.