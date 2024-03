Turnier mit Werder und BVB in Südostasien? Keine Indonesien-Anfrage an Borussia – aber eine Reise ist nicht ausgeschlossen

So eröffnete Borussia im vergangenen Jahr in Jakarta ihre vierte Akademie – nach jenen in Singapur sowie den chinesischen Standorten Shanghai und Guangzhou. Einen ersten Kontakt zur Deutschen Schule in Jakarta hatte es bereits 2019 gegeben, nach einer Probetrainingseinheit und zwei Fußball-Camps bietet Borussia nun mit Schulen in der indonesischen Hauptstadt abseits des Unterrichts Fußballtrainings für Mädchen und Jungs im Alter von drei bis 16 Jahren an.