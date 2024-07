Gladbach im DFB-Pokal Darum gibt es keinen Ticketverkauf für Borussias Spiel in Aue

„Wie bei jedem Auswärtsspiel geht vereinbarungsgemäß ein Teil dieser Tickets an den FPMG Supporters Club und die Inhaber der Allesfahrerkarte. Darüber hinaus erhalten die Fanklubs sowie Borussias Partner und Sponsoren vertragsgemäß einen weiteren Anteil. Aus diesem Grund ist weder ein Vorverkauf für Mitglieder noch ein öffentlicher Verkauf von Karten für das DFB-Pokalspiel in Aue möglich“, teilten die Gladbacher am Dienstag auf ihrer Internetseite mit. Der Klub bittet die Fans um Verständnis.