„Glück für Wolfsburg!“ : Borussia hadert mit Elfmeter-Szene - Ex-Schiedsrichter gibt ihr Recht

Foto: dpa/Swen Pförtner 15 Bilder Wolfsburg - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Wolfsburg Yann Sommer konnte mit Borussias Punkt in Wolfsburg gut leben, die Gastgeber waren näher am Sieg. Im Mittelpunkt stand nach dem Spiel aber erst einmal eine strittige Szene in der 82. Minute - in der es durchaus Elfmeter hätte geben müssen, wie ein Ex-Schiedsrichter betonte.

Das 2:2 zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach hatte einiges zu bieten: zwei Führungen der Gäste, intensive Duelle, vier Tore, darunter auch wirklich sehenswerte. Trotzdem ging es in der Nachbetrachtung bei „Sky“ vor allem um eine Szene in der 82. Minute.

Marcus Thuram war gefallen im Strafraum, zweifellos getroffen von Maximilian Arnold, genau wie im Anschluss der Ball. „Dann ist es ein Foul“, sagte Gladbachs Trainer Daniel Farke, nachdem er gesehen hatte, wie Thuram mit einem Knietreffer zu Fall gebracht wurde. „Natürlich war es unnötig, weil es gar keine Chance war und Marcus eigentlich auf der Flucht aus dem Strafraum. Trotzdem verstehe ich nicht, warum der VAR nicht eingegriffen hat. Ich stelle mich nicht hin und fordere etwas. Aber ganz objektiv gesehen, hätten wir da schon einen Elfmeter bekommen können.“

Die Einordnung seines Gegenübers, Niko Kovac, war weniger von Argumenten angereichert, sondern verwies auf eine Aktion unmittelbar davor. „Da kann es nie und nimmer einen Elfmeter geben. Davor ist es eine klare Fehlentscheidung, als er einen Freistoß schindet“, sagte Wolfsburgs Trainer. Thuram war Paulo Otavio auf den Fuß getreten und hatte sich fallen lassen, Schiedsrichter Benjamin Cortus fiel drauf rein, Thuram schien sich am Boden liegend ein Schmunzeln nicht verkneifen zu können. Ramy Bensebaini trat an, Koen Casteels parierte gut zur Seite – wo Thuram und Arnold in den vieldiskutierten Zweikampf gerieten.

Am Samstagabend twitterte Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe seine Einschätzung. „Auch wenn Thuram es vielleicht darauf anlegte und der Kontakt ‚oben‘ nicht ausreicht, so war der Treffer unten doch deutlich. Arnold spielte auch nicht den Ball, sondern streifte ihn erst nach dem Treffer. Glück für Wolfsburg!“, so der 49-Jährige. Der Referee sei nach der Freistoßszene zuvor vielleicht „kritischer mit Thurams Fallmustern“ umgegangen. Trotzdem seien beide Situation natürlich getrennt voneinander zu betrachten.

Einig wurden sich beide Teams nicht, es gab ein Unentschieden wie auf dem Rasen. Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer ging das Thema diplomatischer an. Auf einen Tadel für Thuram (und den Schiedsrichter) folgte ein großes Lob (nur für Thuram): „Das ist ein Weltklasse-Stürmer, ganz klar. Man muss versuchen, es auf ein Minimum zu reduzieren, dass er zur Geltung kommt. Das haben wir leider zu oft nicht getan“, sagte Schäfer. Wieder einmal war Thuram der Fixpunkt der Offensive, fünf der neun Schüsse gab er ab, vier der fünf aufs Tor. Nur Werder Bremens Niclas Füllkrug hat öfter getroffen, allerdings dreimal vom Punkt.

Eine Szene sollte jedoch nicht das Wesentliche überschatten: Wolfsburg war näher am Sieg, obwohl Gladbach zweimal vorne lag. „Ich glaube, wir haben zwei Punkte zu wenig“, sagte „Wölfe“-Kapitän Arnold. „Die Enttäuschung überwiegt“, sagte Yannick Gerhardt, der Torschütze zum 1:1. Dagegen konnte Borussia-Torwart Sommer mit dem Remis am Ende gut leben: „Ich bin ganz zufrieden mit dem Punkt heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht unser bestes Spiel. Wir waren immer mal wieder zu unsauber, immer mal wieder zu passiv.“