Borussias Personalsituation Seoane freut sich auf „positives Kopfzerbrechen“

Luca Netz ist zwar nach seiner Magen-Darm-Erkrankung wieder im Training, aber die Auswahlmöglichkeiten des Trainers sorgen dafür, dass auch Netz sich explizit zeigen und wieder bei 100 Prozent sein muss. Neben Scally können auch Wöber und Chiarodia die Netz-Position bekleiden, rechts feierte Stefan Lainer am Wochenende sein Comeback von Beginn an. Der Österreicher ging früh in die Kabine, soll jedoch bereit sein für einen zweiten Startelfeinsatz in Folge.