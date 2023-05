Vertrag bis 2028 Gladbach verpflichtet Weigl von Benfica Lissabon

In Weigl bekommen die Gladbacher einen Spieler mit Ambitionen dazu, mit seinem Wechsel zu Borussia im Sommer 2022 hatte er auf die Option Champions League bei Benfica verzichtet. Dass er aber mit Gladbach wieder die Rückkehr nach Europa anpeilt, ist anzunehmen. „Es müssen Dinge verändert werden. Wir müssen diesen Hunger, diese Gier wieder in die Mannschaft bekommen. Man muss nicht gleich sagen, dass man wieder in die Champions League kommen will. Aber dass man sich stetig wieder weiterentwickelt und Schritt für Schritt wieder nach oben kommt“, sagte Weigl zuletzt nach dem 1:2 in Stuttgart mit Blick auf die Zukunft, die er nun mitgestalten wird – als Teil der neuen Achse Borussias.