Erste Entscheidung ist gefallen Wie es mit Gladbachs Leihstürmer Jordan weitergeht

Ob Jordan Siebatcheu die Raute im Herzen trägt, ist nicht explizit überliefert. In seiner Leih-Saison bei Borussia Mönchengladbach hat sich der Stürmer jedoch sehr wohlgefühlt, wie er im Interview mit unserer Redaktion versicherte: „Ich will meinem Job mit viel Freude nachgehen, in Berlin war das in der Kabine so, aber auf dem Rasen nicht so sehr wie in Gladbach. Deshalb wüsste ich nicht, warum ich nicht hierbleiben wollen würde“, sagte Jordan Anfang Februar.