„Wäre mehr drin gewesen“ Weigl und Elvedi ärgern sich über Borussias einfache Fehler in München

Nachdem Leroy Sané zwei Großchancen in der Anfangsphase liegen gelassen hatte, sorgte Nico Elvedi mit seiner Balleroberung, seinem Doppelpass mit Jordan Siebatcheu und einem überlegten Abschluss in der 35. Minute für das 1:0. „Es war eine ungewohnte Situation so weit vorne für mich, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe versucht, cool zu bleiben und den Ball dann gut getroffen. Das hat mich gefreut“, sagte Elvedi, der als Innenverteidiger vor allem in der ersten Halbzeit teils tief in die eigene Hälfte gedrängt worden war. „Es ist klar, dass du gegen die Bayern nicht alles wegverteidigen kannst“, sagte der Schweizer, der bei seinen 64 Pässen eine starke Passquote von 97 Prozent vorweisen konnte.