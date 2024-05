Überholmanöver seit 2017 Was sich Gladbach bei Frankfurt abgucken kann

Was Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt gemeinsam haben: Beide Gegner des Samstags (15.30 Uhr, Borussia-Park) spielen eine Saison, mit der sie nicht zufrieden sind. Nicht mit dem Fußball, der unter dem jeweils neuen Trainer – hier Gerardo Seoane, da Dino Toppmöller – gespielt wird, nicht mit der Tabellensituation. Beide, so ist am Niederrhein und im Hessischen zu hören, profitierten eher von der Schwäche der Gegner als von der einen Stärke.