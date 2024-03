Bonhofs Inthronisierung als Signal Gladbachs Zukunft kann gegen Freiburg beginnen

Gerardo Seoane hat ein Ziel. Er will, dass Borussia Mönchengladbach, der Klub, bei dem er als Cheftrainer angestellt ist, seinen Fans „Freude bereitet und sie begeistert“. Das war in dieser Saison, seiner ersten in Gladbach, zu selten der Fall, und nach dem größten Ärgernis, dem Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken, gab es einen Liebesentzug der Fans. Sie schwiegen größtenteils beim 1:1 in Heidenheim. Für ein Team, das sich sonst der lauthalsen Unterstützung seiner Anhänger gewiss sein darf, war das „eine Situation, die uns angefasst“ hat, wie Seoane zugibt.