Kandidaten für Transfer-Sommer 2024 Auf diese Spieler könnte Borussia ein Auge werfen

Die Kaderplaner sind sich dieser Problematik bewusst. Davon zeugt das medial inzwischen umfassend kolportierte Interesse an Daichi Kamada. Was er in dieser Saison bei Lazio Rom abliefert beziehungsweise abliefern darf, reicht zwar nicht annähernd an das heran, wodurch er bei Eintracht Frankfurt im Jahr davor so überragte. Borussias Chancen scheinen, obwohl Kamada wohl ablösefrei sein wird, aber nicht so gut zu sein.