Kampf um Kaderplätze Ohne Verletzungssorgen droht nicht nur Borussias Jungprofis die Tribüne

Die Gladbacher Auswechselbank war im Test gegen Arminia Bielefeld wieder über Gebühr gefüllt. Zwei komplette Mannschaften hatte Trainer Daniel Farke für das zweite Testspiel der laufenden Winter-Vorbereitung nominiert, dazu gesellte sich in Tobias Sippel noch ein weiterer Torwart. Und trotzdem standen in dem verletzten Yvandro Borges Sanches sowie Oscar Fraulo, Conor Noß und Torben Müsel vier weitere Spieler aus dem Profikader nicht im Spieltagsaufgebot – U23-Stürmer Semir Telalovic, der zur Vorbereitung zu den Profis hochgezogen worden ist, kam noch hinzu. So macht sich bemerkbar, dass Gladbach derzeit – im Gegensatz zum ersten Saisonteil – keine Verletzungssorgen hat.