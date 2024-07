Mangel und Überangebot Was die fehlende Balance in Borussias Auftakt-Kader bedeutet

Das Geschehen bei einem Fußballverein im Profibereich zu verfolgen, bildet oft medizinisch weiter. Im Mai lernten viele, die Borussia Mönchengladbach beobachten, die Plantarfaszie kennen. Probleme mit eben jener beendeten die Saison des Lichtblicks und Top-Torschützen Robin Hack eine Woche früher, das 0:4 gegen den VfB Stuttgart verpasste der Angreifer. So ganz ist er das Thema nicht losgeworden in der Sommerpause, bislang bestreitet Hack die Vorbereitung noch individuell. Ach ja: Die Plantarfaszie ist eine Sehnenplatte an der Fußsohle.