Nach dem Ende der Transferperiode Was für Seoane bei der Arbeit mit dem Kader nun wichtig ist

Das sommerliche Transferfenster ist zu, kaufen kann Borussia nun keinen Spieler mehr. Ihr finaler Verkauf war am späten Freitagabend der von Manu Koné an die AS Rom für 20 Millionen Euro plus Boni. Womöglich wird in den kommenden Tagen noch Gant-Leon Ranos verliehen. Der Plan, einen weiteren Verteidiger zu holen, konnte nicht umgesetzt werden. Geholt wurden frühzeitig Philipp Sander, Kevin Stöger und Tim Kleindienst, der Vertrag von Christoph Kramer wurde aufgelöst, Patrick Herrmann und Tony Jantschke beendeten ihre Karrieren und Oscar Fraulo an den FC Utrecht ausgeliehen.