„Mach‘ das, was wir sagen“ Borussias Kader fürs zweite Testspiel – Innenverteidigung noch dünner besetzt

Der Ansturm rund um den Trainingsplatz war am Mittwoch größer als an anderen Tagen in der seit zwei Wochen laufenden Vorbereitung von Borussia Mönchengladbach. Zahlreiche Fans nutzten die letzte Gelegenheit, um Trainer Gerardo Seoane und seinem Team vor der Abreise ins Trainingslager noch einmal zuzuschauen, entsprechend voll war es hinter den Banden.