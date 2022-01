Fohlenfutter-Gerüchtecheck : Zakaria zu Juve - Borussia sollte die Gelegenheit nutzen

Meinung Mönchengladbach Im Fohlenfutter-Gerüchtecheck ordnen die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach ein. Heute: Juventus Turin bietet sieben Millionen Euro, um Denis Zakaria sofort zu holen.

Borussia ist bei Denis Zakaria verhandlungsbereit, das hat sich auch dadurch nicht geändert, dass Max Eberl das Amt des Sportdirektors nicht mehr ausübt. Alles, was in der Wintertransferperiode geschieht, ist vorbereitet und auf Abruf. Zakarias Vertrag endet nach dieser Saison, er hat sich entschieden, nicht zu verlängern. In der am Montag endenden Winter-Transferperiode ist es für die Gladbacher die letzte Chance, noch Geld mit einem Zakaria-Transfer zu verdienen. So ist es auch bei Matthias Ginter, der seinen auslaufenden Vertrag im Sommer ebenfalls nicht verlängern wird, doch ist davon auszugehen, dass der Verteidiger bis zum Sommer bleiben wird. Borussia kann aufgrund der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation Einnahmen gut gebrauchen.