Gladbach kommt noch zum Punktgewinn Handspiel-Szene erhitzt die Gemüter in Darmstadt

„Ich glaube nicht, dass der Spieler mit Absicht den Ball mit der Hand berührt hat. Das ist eine Szene, die in einer Woche so und und in der nächsten Woche so entschieden wird. Für uns war es glücklich, weil es unsere Chance war, das Spiel zu drehen“, sagte Gladbachs Kapitän Julian Weigl zur heiß diskutierten Szene. Zwar verschoss Cvancara den Strafstoß, doch in Überzahl verwandelte Gladbach einen völlig verdienten 0:3-Rückstand noch in einen Punktgewinn.