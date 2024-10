„Die geschmacklosesten erspart“ Gladbachs Weigl zeigt verhasste Instagram-Nachrichten

Vorweg stellte er klar: „Jeder kann sich sicher sein, dass ich meine Leistungen selbst immer am kritischsten analysiere und ich definitiv nicht zufrieden war und wir als Team generell einfach nicht gut genug waren an diesem Tag.“ Dennoch, fuhr Weigl fort, wolle er den Fans mal zeigen, „was in den sozialen Netzwerken abgeht“. „Ich weiß schon, warum ich mir den Abgrund der Nachrichtenanfragen normalerweise nicht antue. Aber manche Leute müssen mal merken, dass egal hinter welchem Profil echte Menschen stecken“, schrieb Borussias Vize-Kapitän.