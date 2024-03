Weigl im Fokus Zwei Szenen bewahrten Borussia in Heidenheim vor größeren Problemen

So emotional hatten Borussias Fans Trainer Gerardo Seoane wohl bislang kaum einmal gesehen. Der Schweizer ist zwar generell an der Seitenlinie immer sehr aktiv, doch beim 1:1 in Heidenheim lebte er förmlich die gewünschte Aggressivität seiner Mannschaft von außen vor. Das hatte zum einen mit so mancher Schiedsrichter-Entscheidung zu tun – weswegen er beim Gang in die Halbzeit wegen Reklamierens von Schiedsrichter Martin Petersen mit der Gelben Karte bedacht wurde – zum anderen aber auch mit dem Vortrag der eigenen Mannschaft.