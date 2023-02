Borussias Sechser verletzt Bittere Diagnose für Weigl, Koné steht bereit

Es passierte unmittelbar nach dem Anstoß der Bayern, nachdem Borussia auf 3:1 erhöht hatte. Leroy Sané kam im Zweikampf mit Manu Koné und Julian Weigl zu Fall und erwischte dabei den Borussen am linken Knöchel. Weigl wurde behandelt, versuchte es dann noch einmal, musste letztlich aber in der 90. Minute ausgewechselt werden. „Jule hat sich noch ein, zwei Minuten über den Platz geschleppt, aber wir haben dann nochmals einen frischen Spieler gebracht. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, denn er ist ein Stammspieler und ein zentraler Spieler bei uns“, sagte Trainer Daniel Farke auf der Pressekonferenz nach dem 3:2-Erfolg der Borussen gegen den Rekordmeister.