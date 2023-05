Nicht nur beim BVB Julian Weigl hat etwas vor mit Gladbach

Julian Weigl hat sich am vergangenen Wochenende über zwei Siege gefreut. Vor allem natürlich über Borussias 2:0 gegen den VfL Bochum, kurz nach seiner Vertragsunterschrift bis 2028 war das die sportliche Rückversicherung, dass er bei einem Bundesligisten spielen wird ab der nächsten Saison, wurde damit doch die theoretische Gefahr, noch in den Abstiegskampf zu geraten, gebannt. Samstagabends dann schaute sich Weigl das 1:0 von Benfica Lissabon gegen den SC Braga an – für Benfica war es ein mächtiger Schritt in Richtung Meisterschaft, die vielleicht schon im nächsten Spiel klargemacht werden kann.