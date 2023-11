Borussia wie die Bayern Cvancara und Jordan - das Lob der Mittelstürmer

Natürlich, Harry Kane, die britische Tormaschine des FC Bayern München, ist das aktuelle Vorzeigemodell aller Mittelstürmer in der Bundesliga. 21 Tore in 17 Pflichtspielen, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft schießt sich immer mehr in die Rekordlisten des deutschen Fußballs. Die Bayern haben viel investiert ins Thema Mittelstürmer, 100 Millionen Euro. Kane zahlt zurück.