Fünf verletzte Spieler Gladbach kommt das Borussen-Duell teuer zu stehen

Ganz eindeutig schwerer erwischt hat es Jordan Siebatcheu, der nur als Joker in die Partie gekommen war, rund zehn Minuten später aber schon wieder ausgewechselt wurde. Bei einem Ausfallschritt hatte sich der Stürmer einen Muskelfaszienriss im linken Oberschenkel zugezogen, die Ausfallzeit dürfte auf jeden Fall einige Wochen betragen. Für ihn könnte es somit schon knapp werden mit einem weiteren Einsatz in der laufenden Saison, die in fünf Wochen endet.