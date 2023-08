Stürmer und Abwehr-Talent sollen kommen Borussia steht vor zwei weiteren Transfers

Nach Informationen unserer Redaktion war Foss am Mittwoch bereits am Borussia-Park zu Gesprächen. Er soll für die U23 von Trainer Eugen Polanski eingeplant sein, die in der Defensive aktuell einige Ausfälle kompensieren muss. So mussten Noah Andreas und Phil Kemper zuletzt in der Innenverteidigung aushelfen.