Verletzt raus Welche Fragen sich Borussia nach Jordans bitterem Kurzeinsatz gegen den BVB stellen muss

Jordan Siebatcheu stand etwas mehr als sieben Minuten auf dem Platz, als sein Arbeitstag ein abruptes und vor allem schmerzhaftes Ende nahm. In der 82. Minute im Heimspiel der Gladbacher gegen Borussia Dortmund hatte Nico Elvedi eine flache Hereingabe in den Strafraum des BVB gespielt, Jordan ging dem Ball, den letztlich Nico Schlotterbeck mit einer Grätsche entschärfte, mit einem langen Ausfallschritt entgegen – und blieb dann auf dem Boden liegen. Der Angreifer hielt sich den linken Oberschenkel und fasste sich in den Leistenbereich, nach einer Behandlungspause und einem kurzen Laufversuch an der Außenlinie gab der 27-Jährige das Zeichen, dass es für ihn nicht weitergeht.