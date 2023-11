Gladbachs Stürmer angeschlagen raus Borussia bangt nach Freiburg-Spiel um Jordan

Verletzt hatte sich Jordan in der Szene, in der er den Elfmeter rausholte, den Kapitän Julian Weigl zum zwischenzeitlichen 3:1 verwandelte. Als Luca Netz auf dem linken Flügel durch war, versuchte sich Jordan im Zentrum in Position zu bringen, wurde aber von Freiburgs Verteidiger Philipp Lienhart zu Boden gerissen. Nachdem er mit leicht gespreizten Beinen gelandet war, fasste sich Jordan in die Leistengegend – wenige Minuten später war Schluss für ihn.