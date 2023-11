Stürmer in Freiburg angeschlagen ausgewechselt Borussia muss vorerst auf Jordan verzichten

Eine Diagnose zu Jordans Verletzung konnte Schmadtke kurz nach der Partie ebenso wenig liefern wie Trainer Gerardo Seoane, der mitteilte: „Er hatte muskuläre Probleme. Ich kann noch nicht sagen, ob es eine Vorsichtsmaßnahme bleibt oder eine Verletzung ist.“ Die nähere Untersuchung am Sonntag brachte jedoch Gewissheit: Jordan hat sich in Freiburg eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Er werde Borussia somit in der kommenden Zeit nicht zur Verfügung stehen, teilte der Klub am Sonntagmittag mit.