Wiedersehen mit Ex-Borussen Welche Rollen Jordan und Bénes nun bei Union Berlin spielen

Unter Trainer Bo Svensson, der einst ebenfalls in Gladbach unter Vertrag stand, hat Union zwei Siege (1:0 gegen St. Pauli, 2:1 gegen Hoffenheim) und zwei Unentschieden (1:1 gegen Mainz, 0:0 gegen RB Leipzig) eingefahren. Im bevorzugten 3-4-2-1-System spielt Jordan als vorderste Spitze eine wichtige Rolle, in drei Spielen gehörte er bislang zur Startelf, weshalb er auch am Samstag in Gladbach, für das er sieben Tore in 27 Pflichtspielen erzielte, gesetzt sein dürfte.