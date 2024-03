Borussias Angreifer Warum Jordan derzeit kein Faktor im Spiel der Gladbacher ist

Einmal hätte es klappen können mit Jordan Siebatcheu als Wandspieler in der zweiten Halbzeit. Nach einer Stunde hatte Borussias Stoßstürmer mit dem Rücken zum Tor abgelegt zu Robin Hack, der es von der Strafraumgrenze mit einem Lupfer probierte. Der Ball flog indes auf das Tornetz. Dies war die einzige nennenswerte Torraumszene der Gladbacher in den zweiten 45 Minuten des Pokal-Viertelfinals beim 1. FC Saarbrücken. Der Drittligist hatte auch nur eine Chance, die nutzte er aber mit einem Konter in der Nachspielzeit zum 2:1-Siegtor, womit Borussias blamables Aus besiegelt war.