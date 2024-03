Borussias Stürmer Jordan „Ich mag diese Art von Show“

Fünf Tore sind es bislang in der Bundesliga, zwei im DFB-Pokal kommen hinzu. Das sind schon mehr als in seiner ersten Saison in der Bundesliga bei Union Berlin (vier), doch weit entfernt von jenen 22 Treffern für die Young Boys Bern, mit denen er sich im Jahr zuvor interessant gemacht hatte für die höchste deutsche Spielklasse. „In meiner ersten Saison in Deutschland bei Union Berlin habe ich versucht, die Bundesliga zu verstehen. Die Liga unterscheidet sich schon sehr von denen in der Schweiz oder in Frankreich, wo ich vorher gespielt habe“, sagte Jordan. Bei Borussia habe er eine andere Rolle, sei mehr Stürmer: „Ich hoffe, dass ich noch mehr Tore schießen werde.“