Doppelpack gegen Heidenheim Wie Borussia-Stürmer Jordan Argumente liefert für Seoane und Virkus

Es gab die eine oder andere Parallele zwischen den beiden Siegen Borussias gegen den 1. FC Heidenheim, dem 2:1 in der Bundesliga am Samstag und dem 3:1 im Pokal am Dienstag. In beiden Fällen schoss Gladbach ein sehr frühes Tor nach einer Ecke, und in beiden Fällen wurde nicht, wie oft üblich, der Mann Spieler des Tages, der als eifrigster Torschütze in Erscheinung trat. Erst war es Alassane Plea, der quasi eineinhalbmal traf, und nun Jordan, der ganz offiziell ein Doppelpacker war. Die Auszeichnung ging am Samstag an Rocco Reitz und im Pokal an Robin Hack.