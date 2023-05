Transfer offiziell Jordan Beyer wechselt für 15 Millionen Euro von Gladbach zum FC Burnley

Jordan Beyer spielt in der kommenden Saison in der Premier League, das steht seit Mittwoch fest. Der Wechsel des Gladbacher Eigengewächses zum FC Burnley wurde am Abend bekannt gegeben. Die Engländer haben damit die Kaufoption für Beyer gezogen und zahlen 15 Millionen Euro an Borussia. „Ich könnte im Moment nicht glücklicher sein. Den Meisterpokal am Montag in die Höhe zu halten und jetzt zu wissen, dass ich hierbleibe, ist super. Ich habe mich vom ersten Moment an zu Hause gefühlt“, wird Beyer in der offiziellen Mitteilung zitiert.