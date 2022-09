Ein weiterer Abgang möglich : Borussias Beyer vor Last-Minute-Wechsel nach England

Mönchengladbach In die Vorbereitung war Jordan Beyer bei Borussia Mönchengladbach als Innenverteidiger Nummer zwei gestartet, nun könnte er am letzten Tag der Transferperiode wechseln. Beim Training am Donnerstag war er schon nicht mehr dabei.

Jordan Beyer wird Borussia wohl verlassen. „Viel Glück in England“, schrieb Beyers Lebensgefährtin am Donnerstag, nachdem sie den Innenverteidiger am frühen Morgen am Frankfurter Flughafen verabschiedet hatte. Beyer reiste nach England, um dort mit seinem Berater über einen Wechsel zum FC Burnley zu verhandeln. Im Gespräch ist eine Leihe für eine Saison, die Beyer Spielpraxis in Englands zweiter Liga, der Championship, ermöglichen soll.

Dort würde er auf Trainer Vincent Kompany treffen, der den englischen Klub im Juli übernommen hatte und zwischenzeitlich auch als Nachfolger von Adi Hütter im Gespräch war. Burnley hat bereits sieben Ligaspiele absolviert, von denen drei gewonnen werden konnten, hinzu kommen drei Unentschieden und eine Niederlage. Am Freitagabend steht das Auswärtsspiel bei West Bromwich Albion an, eine Woche später geht es gegen Norwich City, den Ex-Klub des aktuellen Gladbacher Trainers Daniel Farke.

Unter ihm war Beyer hinter Nico Elvedi nach dem Wechsel von Matthias Ginter zum SC Freiburg als Innenverteidiger Nummer zwei in die Vorbereitung gegangen, hatte er sich in der Rückrunde der vergangenen Saison doch erstmals einen Stammplatz bei Borussia erkämpft, als er zwischenzeitlich achtmal hintereinander in der Startelf stand und zu Hütters Dreierkette gehörte.

Durch den Systemwechsel unter Farke auf ein 4-2-3-1 werden bei Borussia aktuell nur noch zwei Innenverteidiger in der Anfangsformation gebraucht. Dort ist neben Elvedi derzeit Sommer-Zugang Ko Itakura gesetzt, auch Marvin Friedrich und Tony Jantschke haben Beyer, der in der Vorbereitung verletzungsbedingt sieben Testspiele verpasst hatte, in der Innenverteidiger-Hierarchie überholt.

„Es bedeutet mir viel, in Gladbach zu spielen, bei dem Verein, den ich früher als Fan unterstützt habe. Es ist einfach immer wieder ein unglaubliches Gefühl, im Borussen-Trikot aufzulaufen“, hatte Beyer während des Trainingslagers in seinem Tagebuch geschrieben, das er für unsere Redaktion geführt hatte. „Mein Ziel ist, in der nächsten Saison mehr zu spielen, also mindestens die 20 Spiele zu knacken“, sagte er. Nun soll er sich die Spielpraxis in England holen.