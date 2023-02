Gladbachs Jordan Beyer „Natürlich wäre die Premier League reizvoll“

Mit dem 1:1 gegen den FC Watford ist die Siegesserie des FC Burnley in der „Championship“, der zweiten Liga Englands, am Dienstagabend nach zehn Spielen gerissen. Wir haben vor einigen Tagen bereits mit Jordan Beyer sprechen können, der da noch nicht wissen konnte, dass auch seine persönliche Serie enden würde: Lange hatte sich der 22-Jährige, der aktuell von Borussia Mönchengladbach an Burnley verliehen ist, nicht mehr verletzt. Gegen Watford musste er kurz vor der Pause runter, Verdacht auf Muskelfaserriss. Trotzdem kann er voller Zuversicht auf seine bisherige Zeit in Burnley und in die Zukunft blicken.