Borussias Start in die Derbywoche Seoane lässt bei Jordan vor dem Köln-Spiel Vorsicht walten

Nach einer halben Stunde war für Jordan Siebatcheu bereits Schluss auf dem Trainingsplatz. Im ersten Training der neuen Woche vor dem Derby am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln wechselte Borussias Stürmer am Dienstag frühzeitig in die Trainingshalle. So dezimierte sich die Gruppe der Angreifer für Trainer Gerardo Seoane weiter.