Gladbachs Stürmer hatte den Vorzug erhalten Jordans Auswechslung zur Halbzeit in Dortmund war nicht geplant

Ob Jordan, der erst Anfang der Woche nach seiner Adduktorenverletzung wieder ins Training eingestiegen war, am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim wieder mitwirken kann, werden die nächsten Tage zeigen. Dass Seoane in ihm und Cvancara zwei Optionen hat, die neben Plea im Angriff in Frage kommen, belebt den Konkurrenzkampf in der Offensive. „Wir haben uns in der Breite besser aufgestellt, sodass wir auf den Gegner und Spielsituationen reagieren können. Insgesamt ist es eine komfortable Situation vorne, wenn uns beide zur Verfügung stehen“, sagte Virkus.