Gladbachs Omlin über seinen Weg zurück ins Tor „Da fliegen dir die Bälle um die Ohren“

Interview | Mönchengladbach · Borussias Kapitän Jonas Omlin blickt auf eine herausfordernde Zeit in der Reha zurück. Er erzählt von langen Trainingstagen, den Fortschritten und der Frustration. Außerdem sagt er, was es in den nächsten Spielen braucht, um erfolgreich zu sein.

11.04.2024 , 17:59 Uhr

Gladbachs Stammtorwart und Kapitän Jonas Omlin gibt Anweisungen. Foto: David Inderlied/dpa Foto: dpa/David Inderlied