Gladbachs Start ins Jahr Cvancara trainiert nur individuell – Omlin zeigt sich am Nachmittag

Zum Start ins Jahr 2024 hätte es gepasst, wenn 24 Borussia-Feldspieler am Dienstagvormittag durch das Tor am Trainingsplatz gekommen wären. Doch die Zählung stoppte bei 22: Ko Itakura befindet sich auf dem Rückweg aus Japan nach Deutschland, er soll noch einen Test absolvieren, bevor es grünes Licht gibt für eine Teilnahme am Asien-Cup. Lukas Ullrich ist nach seiner Schulter-Operation noch nicht so weit. Daneben fehlten auch Franck Honorat und Tomas Cvancara.