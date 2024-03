Wichtige Frage bei Borussia entschieden Seoane wechselt gegen Freiburg seinen Torhüter

In der Regel lässt sich Gerardo Seoane nicht in die Karten schauen, wenn es um die Startelf für das kommende Bundesligaspiel geht. Doch am Donnerstagmittag machte Borussias Coach im Vorfeld auf das Heimspiel am Karsamstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg eine Ausnahme. „Wir haben die Entscheidung getroffen, dass Jonas Omlin im Tor stehen wird“, beantwortete die mit Spannung erwartete Torwart-Frage. Borussias Kapitän hat wegen einer Schulter-Operation seit sieben Monaten kein Pflichtspiel mehr für den Klub bestritten, nun ist der Schweizer Nationalkeeper aber wieder fit – womit Moritz Nicolas seinen Posten wieder räumen muss.