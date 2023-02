Borussias neuer Torwart Omlin hatte wenig Freude am ersten Zu-Null-Spiel

„Ich war zweimal am Ball, das ist das alles Entscheidende. Doch es war am Limit und nicht der Bereich, in dem ich normalerweise agiere“, sagte der Schweizer, der hinzufügte: „Mit diesen Fehlern haben wir Schalke Chancen ermöglicht, die nicht nötig waren. Wir hätten es aber auch weiter vorne besser verteidigen müssen. Weil wir dies nicht getan haben, brennt es halt hinten.“ So hatte Omlin am Samstagabend als bester Borusse zumindest erstmals entscheidenden Anteil an einem Gladbacher Punktgewinn.