Notencheck Borussias Fans gingen nur mit einem Mannschaftsteil gnädiger um

Es war so eine Partie, die Borussia zunächst kontrollierte, sich später gut zur Wehr setzte – und am Ende doch froh sein konnte, zumindest einen Punkt mitgenommen zu haben. Wem die Gladbacher in erster Linie den Zähler zu verdanken hatten, war offensichtlich: So schaffte Jonas Omlin beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt das Kunststück, zum dritten Mal in Folge sowohl in unserer Einzelkritik als auch im anschließenden Votum der Fans notenbester Borusse zu sein.