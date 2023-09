Nach Omlins Ausfall Borussias Führungsspieler stehen vor einer Herausforderung

Gerardo Seoane macht sich keine großen Hoffnungen, dass er in diesem Jahr nochmals auf Jonas Omlin zurückgreifen kann. „Wenn er früher wieder loslegen kann, umso besser für alle. Doch wir sollten davon ausgehen, dass er drei, vier Monate ausfallen wird“, sagte Gladbachs Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag über seinen Stammtorwart, der jüngst wegen seiner langwierigen Schulterprobleme operiert werden musste. Somit fehlt Borussia in der Hinrunde nicht nur die Nummer eins, sondern auch der Kapitän.