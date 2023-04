„Zeigt, wie gut er sich eingelebt hat“ Punktgarant Omlin erhält nicht nur Lob für sein Spiel in Köln

„Wir hatten viele Stockfehler und viel Mühe, Köln zu überspielen und in die Räume zu kommen, in denen wir mehr Platz für unser Spiel haben. Wenn du so einen Tag hast, an dem nicht viel klappt, musst du die Null halten können“, sagte Omlin, der seit sich Beginn seines Gladbach-Engagements stets den Fragen der Journalisten stellt. Das war auch vor zwei Wochen beim 2:2 gegen Werder Bremen so, als er sich eine Mitschuld am zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich ankreiden lassen musste.