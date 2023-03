Borussias Personal für Freiburg Farke sieht noch geringe Einsatzchance bei Omlin – Vertreter steht fest

„Marvin spielt in meinen Gedanken immer eine Rolle, er drängt und sitzt Ko Itakura und Nico Elvedi im Nacken“, sagte Farke. Marvin Friedrich habe eine Hinrunde mit Licht und Schatten gespielt und sei an einigen Gegentoren beteiligt gewesen. „Aber das gilt auch für die anderen Innenverteidiger. Ko hat aber eine guten Start bei uns gehabt, und die linke Seite ist nicht so Marvins Position. Nico ist ein gestandener Nationalspieler, aber er weiß auch, dass er zuletzt nicht immer gut aussah. Es sind also beide gefordert, gute Leistungen abzuliefern“, sagte Farke.