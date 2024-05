Gladbach-Abgang Arminia Bielefeld kauft Borussia einen Torwart ab

In Gladbachs Torwart-Riege kommt Bewegung: Mit Tobias Sippel ist Borussia in Gesprächen über eine Ausweitung seines Vertrages, der Routinier soll in der neuen Saison die Nummer drei hinter Jonas Omlin und Moritz Nicolas sein. Jan Olschowsky soll in der neuen Saison verliehen werden, um auf höherem Niveau Spielpraxis zu bekommen, das hat Manager Roland Virkus zuletzt angekündigt.