Borussias Training am Mittwoch : Hütter hat wieder zwei Offensiv-Optionen mehr

Borussias Training am Mittwoch

Jonas Hofmann (l). im Einsatz am Mittwoch. Borussia Mönchengladbach absolviert vor Fürth noch zwei nicht-öffentliche Einheiten. Foto: RP/Jannik Sorgatz

Mönchengladbach Vor allem vorne fehlten Adi Hütter zuletzt die Alternativen. Das dürfte am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth wieder anders aussehen. Ein Stammspieler ließ sich im Borussia-Training am Mittwoch erst spät blicken.

Wenn Ramy Bensebaini beim Training fehlt, sind Beobachter immer ein wenig alarmiert. Der Grund ist die Verletzungs- und Ausfallhistorie des Algeriers, der allerdings schon seit Mitte Oktober kein Spiel mehr aus gesundheitlichen Gründen verpasst hat. Bensebaini war beim Afrika-Cup und einmal gesperrt, sonst fehlen ihm nur fünf Minuten gegen den FC Augsburg, als er ausgewechselt wurde. Und gegen Ende der Einheit am Mittwoch, der ersten in dieser Woche, gab es dann auch das Zeichen, dass Bensebaini am Samstag bei der SpVgg Greuther Fürth dabei sein könnte. Der 26-Jährige kam mit Laufschuhen auf den Platz und drehte noch ein paar Runden.