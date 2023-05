„Haben Jonas aufgefangen“ Schicksalsschlag für Borussias Hofmann

„Dass es eine Ehre wäre, bei einem Verein wie Borussia Mönchengladbach Mannschaftskapitän zu sein, versteht sich von selbst“, sagte Hofmann zuletzt im „Sportbuzzer“-Interview. Schon in Frankfurt trug er die Kapitänsbinde, und auch gegen Bochum. Da übergab Hofmann am Ende aber das Stoffstück nach dessen Einwechslung an Stindl. In Dortmund dürfte Stindl am Wochenende von Beginn an spielen, da Alassane Plea gelbgesperrt ist. Hat Farke, der früher die Zweitvertretung des BVB trainierte und somit wie Weigl und Hofmann beim Ex-Verein antritt, aber eine andere Idee, würde Hofmann als Kapitän an früherer Wirkungsstätte auflaufen.