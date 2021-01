Borussias Bayern-Doppelpacker : Hofmann ist die Nummer zwölf, Heynckes der König

14 Mal schaffte ein Borusse in einem Spiel gegen den FC Bayern zwei Tore, zwölf verschiedene Namen stehen in der Liste. Nur einer der Zweifach-Torschützen erlebte trotz seiner Großtat eine Niederlage, vier besiegten den Rekordmeister im Alleingang.

König der Bayern-Doppelpacker aus Gladbach ist, wie sollte es anders sein, Jupp Heynckes , Borussias Rekordtorschütze. Kein anderer Borusse schaffte ansonsten in der großen Gladbacher Zeit zwei Tore in einem Spiel gegen die Bayern. 1972, 1974 und 1977 war Heynckes je zweimal gegen die Bayern erfolgreich, doch nur einmal, 1974 beim 5:0, durfte er sich dann auch über einen Sieg freuen. Die beiden anderen Spiele endeten 2:2.

Jeweils drei Doppelpacks wurden auch in den 1980er, 1990er und 2010er Jahren geschnürt, keinen zweimaligen Torschützen gab es in den 1960ern, einen in den 2000ern. Da widerfuhr Vaclav Sverkos das Schicksal, zweimal in München zu treffen, dies jedoch bei einem 2:5. Der Tscheche ist der einzige Borusse, der bei einer Niederlage gegen die Bayern zweimal traf. Sein Doppelpack dürfte vermutlich der meist vergessene sein, wenn Gladbach-Fans ein Quiz-Duell zum Thema austragen.